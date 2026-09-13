Василева си пожела България да се движи по устойчив път на развитие
София. „Чакат ни и спешни задачи, и дългосрочни цели, които съм убедена, че ще постигнем заедно с колегите с усещането, че наистина допринасяме за тов...
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София. „Чакат ни и спешни задачи, и дългосрочни цели, които съм убедена, че ще постигнем заедно с колегите с усещането, че наистина допринасяме за тов...
София. До края на тази година очакваме възстановяване на 700 милиона лева по Оперативна програма „Околна среда". Това заяви служебният министър на око...
София. Министърът на околната среда Светлана Жекова внесе сигнал във Върховната административна прокуратура с молба за извършване на проверка и за под...
София. Министърът на околната среда и водите Светлана Жекова спази ангажимента си да издаде изрична забрана за използване на неконвенционални методи к...
София. Служебният министър по околната среда и водите Светлана Жекова твърдо отрече твърденията на НПО-та и на партия „Зелените", че е разрешила добив...
София. "ОП „Околна среда" е с много сериозни проблеми и плащания от февруари месец тази година, което генерира много напрежение между бенефициентите",...
София. Основният приоритет на МОСВ ще бъде насочени за освобождаване на фондовете от ЕС, каза служебният министър на околната среда и водите по време...
Вижте биографиите на всички в кабинета София. Светлана Жекова ще бъде служебен министър на околната среда и водите. Светлана Жекова е родена на 1 фе...