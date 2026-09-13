Тервел Пулев със силни думи за Светлана! Даде съвет на МОК
По думите му Международната федерация по бокс за аматьори е ръководена от руснак
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По думите му Международната федерация по бокс за аматьори е ръководена от руснак
В българския лагер бяха крайно разочаровани след загубата на Светлана Каменова
Каменова благодари за подкрепата
Българката остана на крачка от медал по бокс при жените
34-годишната българка изигра последния мач в кариерата си
Българката се представи достойно, но отстъпи пред Лин Ю Тин
По време на почивката българската боксьорка искаше да се откаже
Светът е приковал очи във финала на Джокович
Светлана Каменова Станева елиминира ирландката Михаела Уолш, изправя се срещу Лин Ю-Тин
Европейската вицешампионка бе класирана на трето място на Световното първенство по бокс за жени
Гладна съм за още победи, закани се Светлана Каменова Звездата от кампанията на "Стандарт" "Спортните чудеса на България" Даниел Асенов изнесе истинс...