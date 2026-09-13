Светлана Ангелова: Трафикът на хора е съвременно робство
Не можем да приемем факта, че лицата — жертви на трафик в рамките на Европейския съюз и към него, възлизат на няколкостотин хиляди годишно, а само няк...
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Не можем да приемем факта, че лицата — жертви на трафик в рамките на Европейския съюз и към него, възлизат на няколкостотин хиляди годишно, а само няк...
Русе. Работещата икономика и по-голяма заетост ще генерират допълнително средства за държавния бюджет. Само по този начин може да се осъществи увелича...
София. Да се въведе трудов съд, който да урежда споровете между работници и собственици на предприятия. Около тази идея се обединиха кандидат-депутати...
Вдигаме пенсиите по швейцарски Светлана Ангелова, ГЕРБ 1. В програмата на ГЕРБ не се предвиждат съществени промени в данъчната система, считаме, че...