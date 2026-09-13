Всичко за Светлана Ангелова

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Ангелова: Работещата икономика и повече заети ще създадат предпоставки за увеличаване доходите на пенсионерите

Ангелова: Работещата икономика и повече заети ще създадат предпоставки за увеличаване доходите на пенсионерите

Русе. Работещата икономика и по-голяма заетост ще генерират допълнително средства за държавния бюджет. Само по този начин може да се осъществи увелича...

24 септември | 18:45
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Воюваме с шефа в трудов съд

Воюваме с шефа в трудов съд

София. Да се въведе трудов съд, който да урежда споровете между работници и собственици на предприятия. Около тази идея се обединиха кандидат-депутати...

07 май | 9:55
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