Всичко за Свети Климент Охридски

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Почитаме св. Климент Охридски

Почитаме св. Климент Охридски

София. Честваме деня на Свети Климент Охридски. Той е патрон на българската православна църква. На този ден празнува и Софийският университет. Почита...

25 ноември | 8:03
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