Почитаме много обичан български светец. Забраните за деня са строги
Например не бива да се занимавате с мръсна домакинска работа, за да не си навлечете неприятности
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Например не бива да се занимавате с мръсна домакинска работа, за да не си навлечете неприятности
Изображения на св. Климент се срещат от началото на XIV век на икони и стенописи
Православната църква чества днес деня на Св. Климент Охридски. Имен ден празнуват Климент и Климентина. Името е с латински произход и означава "милост...
София. Честваме деня на Свети Климент Охридски. Той е патрон на българската православна църква. На този ден празнува и Софийският университет. Почита...