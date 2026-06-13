Очите на цар Самуил светнаха
Очите на цар Самуил наистина светят. В това се увериха множество граждани, които снощи притаиха дъх пред паметника и изчакаха да се свечери, за да вид...
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Очите на цар Самуил наистина светят. В това се увериха множество граждани, които снощи притаиха дъх пред паметника и изчакаха да се свечери, за да вид...