Светената вода лекува и пази от зло. Кога се пие?
На Богоявление се възвестява тайната на Светата Троица
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На Богоявление се възвестява тайната на Светата Троица
Пастор Тим Пелк пръска със светена вода богомолците
Свещеник въоръжи ирландския премиер с божествена защита
По традиция на Богоявление в Сандански миряни ще могат да се сдобият със светена вода, която да занесат вкъщи. Ритуалът по хвърлянето на кръста навръх...
По традиция на Богоявление в Сандански миряни ще могат да се сдобият със светена вода, която да занесат вкъщи. Ритуалът по хвърлянето на кръста навръх...
След като провери разкопките в "Стара Плиска": Борисов окъпа с живата течност и част от министрите си С вода от "Свещения кладенец", който бликна в...
Пловдив. Първият параклис, от който болни могат да си наливат светена вода, отвори врати под тепетата. Той е изграден от МБАЛ "Пловдив" в непосредст...