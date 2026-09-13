Макетно ножче за съвестта ни
Публично всички заклеймяват насилието, а то се оказва през къща, дори през етаж
Следете всички новини, анализи и коментари за Съвест. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Публично всички заклеймяват насилието, а то се оказва през къща, дори през етаж
Най-удобната дъвка в българската политика е С. Македония, каза министърът на иновациите и растежа
Председателят на парламента Никола Минчев през цялото време е знаел за решетките
Мога с чиста съвест да отида във всяко населено място и да кажа какво сме направили, няма от какво да ме е срам, заяви пред жители на Сивино кандидатъ...
София. От ГЕРБ се обръщат на 180 градуса, което не е изненада за нас, това е показателно за „предвидимата" политическа сила ГЕРБ. С тези думи председа...