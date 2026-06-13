Папата създава трибунал за свещениците педофили
Ще бъдат съдени епископи, прикривали престъпленията Папа Франциск одобри създаването на специален трибунал, който да разглежда делата на епископите,...
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Ще бъдат съдени епископи, прикривали престъпленията Папа Франциск одобри създаването на специален трибунал, който да разглежда делата на епископите,...