Минеков превръща легендарен остров в световно бижу
Проектът е задействан, включват се Обединените арабски емирства
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Проектът е задействан, включват се Обединените арабски емирства
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