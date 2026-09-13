Велики Петък
Плащеница, изработена през средата на ХІХ в. от Витановския род, Тревненска школа. Съхранява се днес в Регионалния музей в гр. Плевен.
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Плащеница, изработена през средата на ХІХ в. от Витановския род, Тревненска школа. Съхранява се днес в Регионалния музей в гр. Плевен.
Пръв до разпятието стигна 44-годишният Симеон Николов
Над 100 хиляди именици посрещат гости за празника