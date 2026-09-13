Скандал в болница "Александър Чирков", махат и.д. директора
Проф. д-р Николай Димитров беше назначен на 18 юли 2022 г. до провеждане на конкурс
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Проф. д-р Николай Димитров беше назначен на 18 юли 2022 г. до провеждане на конкурс
Преди броени дни А1 дари бързи тестове за ВМА и подкрепи финансово болниците „Пирогов“, „Александровска“ и „Св. Анна“
Това споделя в интервю за "Телеграф" шефът на болница Св. Екатерина
Народният представител от ДПС предостави две високотехнологични линейки за 263 000 лева
Днес е денят на Св. Екатерина. Да почерпят всички именници!
Библиотеката при Калифорнийския университет в Лос Анджелис е получила огромна субсидия за проекта, който обхваща 1,100 редки, древни и единствени по р...
София. "Парите за здраве до края на годината няма да стигнат", такава прогноза направи пред БНТ директорът на болница „Св. Екатерина" проф. Генчо Наче...
Нови клиники крадат лекари и пациенти