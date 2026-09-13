От днес до Голяма Богородица се пости
Богородичният пост забранява консумирането на месни и млечни продукти, и алкохол
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Богородичният пост забранява консумирането на месни и млечни продукти, и алкохол
Чудотворна икона на Св. Богородица, която помага на онкологично болни, пристига в София за Великден. Ликът на Божията Майка ще бъде посрещнат в патриа...
Не позволявайте да ви бият кортизон, без да е ясна причината за болкатаСкъсаните коленни връзки не изискват операция на всяка цена, обяснява д-р Динко...
Пловдив. За първи път след двегодишно прекъсване чудотворната икона на Св. Богородица ще участва в литийното шествие на Бачковския манастир. То се орг...
Троян. Министър-председателят Пламен Орешарски ще присъства на църковните чествания във връзка с отбелязването на празника „Успение Богородично" в Тро...
София. Чудотворната икона на Божията Майка "Старица" от Атон пристигна у нас за Бъдни вечер. Светинята беше посрещната на обяд от десетки богомолци пр...