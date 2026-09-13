Нещо невиждано. Къде стигна цената на газа в Европа
Само за седмица повишението е с 25 процента
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Само за седмица повишението е с 25 процента
Вашингтон. Европейският съюз настоява САЩ да вдигне дългогодишната забрана за износ на суров петрол като част от договора за трансатлантическите търго...
Световните цени на суровия петрол неизбежно ще реагират при евентуално разширяване на санкциите срещу Русия, които биха засегнали пряко нейната нефтен...