Ким Кардашиян очаква ново бебе
Четвъртото дете ще е момче
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Четвъртото дете ще е момче
Откриха бебето й в Сандански, настаниха го в социално заведение Синът на Полина Гаврилова от град Роман, роден на 4 април в болницата в Плевен, бе от...
Актрисата Луси Лиу показа своя новороден син, появил се на бял свят от сурогатна майка, информират световните издания. "Представям Ви новия малък мъж...
Бебетата са износени от сурогатна майка