$19 хил. за часовник на Супер Марио
Новата лимитирана серия часовници на Romain Jerome залага на носталгията по известния герой на Nintendo - Супер Марио. Ще бъдат произведени само 85 от...
Следете всички новини, анализи и коментари за Супер Марио. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Новата лимитирана серия часовници на Romain Jerome залага на носталгията по известния герой на Nintendo - Супер Марио. Ще бъдат произведени само 85 от...
Сатору Ивата създал първата си видеоигра още като ученик Феновете ще запомнят легендарния шеф на "Нинтендо" с покемона Пикачу и розовото кълбо Кибри...
Иван Божилов е неуморен, зарежда батериите си на Рилския манастир