Атака по автобус отне живота на десетки в Пакистан
Най-малко 41 души бяха убита, а 20 други – ранени, след атака по автобус, превозващ шиити, в пакистанския град Карачи, съобщи BBC. Въоръжените напада...
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Най-малко 41 души бяха убита, а 20 други – ранени, след атака по автобус, превозващ шиити, в пакистанския град Карачи, съобщи BBC. Въоръжените напада...
Съединените щати планират да закупят оръжие за сунитските племена в Ирак, включително автомати АК-47, гранатомети и минохвъргачки, които да помогнат в...
Манама. Съд в Бахрейн забрани най-голямата опозиционна шиитска партия седмици преди парламентарните избори в страната. Административен съд в Манама е...
Багдад. Иракската армия е провела поредица атаки срещу джихадистите в северната част на страната, включително в Тикрит. Кюрдската армия, подкрепена от...
Турция затвори консулството си в Басра, има още отвлечени граждани
Багдад. Най-висшият шиитски духовник в Ирак свика на оръжие всички представители на този клон на вярата, докато въоръжени сунитски бунтовници завземат...
Пешавар. Най-малко седем души загинаха след самоубийствен бомбен атентат в шийтска джамия в пакистанския град Пешавар, информира BBC. От полицията съ...
Амара. Най-малко 11 загинаха, след като 3 коли-бомби избухнаха на пазарите в шиитските провинции Амара и Дивания в южен Ирак. Инцидентите са се случил...