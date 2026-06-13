Нестле стартира шестото издание на Summer’s Cool с победителя от конкурса „Сладка работа“
15 нови участници се включват в платената стажантска програма Summer’s Cool 2025, част от глобалната инициатива Nestlé Needs YOUth
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15 нови участници се включват в платената стажантска програма Summer’s Cool 2025, част от глобалната инициатива Nestlé Needs YOUth