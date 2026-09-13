Военният министър с разкрития за български самолети в Украйна
Самолетите, които страната ни все още притежава, са на площадката в Безмер
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Самолетите, които страната ни все още притежава, са на площадката в Безмер
От Министерството на отбраната категорично отрекоха да са изпращани на Киев наши машини
За щастие катапултът е сработил и пилотът е успял да се спаси
Този самолет няма целеви способности, той е по-слаб от Су-25
Страната ни отправя покана към Русия в ускорени срокове руски инженери и специалисти да се включат в дейностите по ремонта
Самолети СУ-25 от авиобаза "Безмер" ще прелетят над Ямбол на Гергьовден. Поздравът от военните пилоти е към гражданите на Ямбол по случай Деня на храб...
640 военни в 10 блока ще набиват крак на жълтите павета, командвани от контраадмирал Митко Петев Почти двойно повече военни - 1000 души, ще набиват к...
От днес в Безмер има най-модерната писта в България. Модернизираната военновъздушна база беше открита днес на специална церемония. Министър-председат...
Киев. Проруските сепаратисти са свалили два украински изтребителя, съобщи говорител на армията в Киев. Самолетите Су-25 са били отстреляни в 1,30 час...
Лондон. Иран е доставил изтребители на Ирак, за да подпомогне офанзивата срещу сунитските бунтовници, ръководени от ислямистка групировка ISIS. Русия...