Обявявиха нови защитени територии у нас
Министърът на околната среда и водите Манол Генов издаде заповеди
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Министърът на околната среда и водите Манол Генов издаде заповеди
Експерти на РИОСВ-Хасково и Басейновата дирекция- Пловдив извършиха проверка на място От няколко дни на брега на яз. „Студен кладенец", под село Сед...
Река Ропотамо е преляла тази нощ. Движението в района е изключително затруднено, а хората в Бургаско са уплашени. "Ропотамо стана Дунав", споделя пре...
Кърджали. Пет зубри, един от застрашените големи видове тревопасни, бяха докарани днес в дивечовъдния участък „Студен кладенец" в Източните Родопи. То...
Студен кладенец. Благородно еленче бе наблюдавано наскоро в дивечовъдното стопанство „Студен кладенец". Това е първото благородно еленче, родено в тоз...