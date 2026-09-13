Скъпоценни камъни по стените като в Дубай
Представят бяла боя, която лесно се чисти от рисунки с маркери Ако искате да живеете като руски олигарх или арабски шейх в стая, облицована със скъпо...
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Представят бяла боя, която лесно се чисти от рисунки с маркери Ако искате да живеете като руски олигарх или арабски шейх в стая, облицована със скъпо...
София. Отстъпки търсят клиентите на започналото вчера специализирано изложени Стройко 2000 в НДК в София. Отстъпки до 20% получават крайните потребите...
Днес в НДК в София започва 43-то издание на изложението СТРОЙКО 2000. Над 250 български и чужди фирми ще се включат в изложението, което ще продължи д...
Фирми дават отстъпки до 50% по време на изложението в НДК
Материали, техники и трикове как да направим сами ремонт у дома, показват в НДК
Предлагат едноетажни домове, които се вдигат за ден-два, и спа център за апартамента