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Премиерът пита за Лозен

Премиерът пита за Лозен

Министър-председателят Бойко Борисов поиска да му бъде докладвано за развитието на ситуацията около предоставеното разрешение за проучване на строител...

11 май | 13:54
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