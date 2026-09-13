Премиерът пита за Лозен
Министър-председателят Бойко Борисов поиска да му бъде докладвано за развитието на ситуацията около предоставеното разрешение за проучване на строител...
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Министър-председателят Бойко Борисов поиска да му бъде докладвано за развитието на ситуацията около предоставеното разрешение за проучване на строител...
Край границата с Македония ще проучва строителни материали наша фирма. Министерски съвет разреши на за срок от една година "Интерпром" ЕООД да направи...
Възможностите за износ на строителни материали за Катар обсъдиха в Доха вицепремиерът Екатерина Захариева и министърът на общините и планирането...