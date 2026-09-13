Има ли цена съвестта: Врачанинът, който намери и върна 70 000 евро
Младият мъж е собственик на строителна фирма
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Младият мъж е собственик на строителна фирма
Скъсан 10-киловолтов кабел, собственост на ЧЕЗ, лиши 800 клиенти от ток
Дружеството отново призовава за стриктно и навременно съгласуване на изкопните дейности
Строителна фирма завлече 200 семейства в Бургас. Te са платили между 300 и 500 евро за квадратен метър в небостъргач в квартал "Меден рудник". Хората...
София. Драстично са намалели печалбите на строителите, докато приходите им слабо се покачват през първата половина на годината спрямо същия период пре...