Банда „строители” измъкна 6 бона от наивник
Банда, представила се за строителна бригада, отмъкна 6 000 лв. от Л.Л. от село Боровци, съобщиха от областната дирекция на МВР в Монтана. При него се...
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Банда, представила се за строителна бригада, отмъкна 6 000 лв. от Л.Л. от село Боровци, съобщиха от областната дирекция на МВР в Монтана. При него се...