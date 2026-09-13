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Стъридж на линия за "Юнайтед"

Стъридж на линия за "Юнайтед"

Нападателят на "Ливърпул" Даниел Стъридж ще се завърне в игра за предстоящото дерби срещу "Манчестър Юнайтед", което ще се играе на 12 септември. Анг...

05 август | 11:25
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