Турски отбори искат Стъридж
Бешикташ и Трабзонспор искат бившия футболист на Ливърпул
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Бешикташ и Трабзонспор искат бившия футболист на Ливърпул
Бившата звездата на Ливърпул „забравил“ да плати награда за намерено куче
Стъридж и Морено ще си търсят нови отбори
"Ливърпул" няма да може да разчита на белгийския си нападател Кристиан Бентеке за предстоящото градско дерби срещу "Евертън" през уикенда. Бентеке про...
Нападателят на "Ливърпул" Даниел Стъридж ще се завърне в игра за предстоящото дерби срещу "Манчестър Юнайтед", което ще се играе на 12 септември. Анг...