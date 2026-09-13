Намериха петлето на светците от Нотр Дам
Това съобщи пред бТВ френският посланик у нас Ерик Льобедел
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Това съобщи пред бТВ френският посланик у нас Ерик Льобедел
Малко преди кулата да рухне, след като беше обхваната цялата от пожара
Стивън Амел, познат на зрителите от хитовата екшън поредица "Стрелата", се завръща в кеча. Миналото лято той участва в турнира "Лятно тръшване" на кеч...