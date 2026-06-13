Два часа четат разкази на Стефан Бонев
Повече от два часа продължи срещата на Стефан Бонев с почитателите на новата му книга "Странните неща". Събитието се състоя в Зоната на креативността,...
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Повече от два часа продължи срещата на Стефан Бонев с почитателите на новата му книга "Странните неща". Събитието се състоя в Зоната на креативността,...
24 разказа, които търсят пътя към доброто. Това предлага новата книга "Странните неща" на Стефан Бонев, нашумял със своя национален литературен конкур...