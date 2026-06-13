Станимира Петрова спечели купа „Странджа"
Световната шампионка по бокс Станимира Петрова спечели купа „Странджа" при жените, след като стана първа в кат. до 54 кг на турнира по бокс, който се...
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Световната шампионка по бокс Станимира Петрова спечели купа „Странджа" при жените, след като стана първа в кат. до 54 кг на турнира по бокс, който се...