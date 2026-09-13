Наш национал напуска Касъмпаша
Страхил Попов сред набедените за освобождаване от президента на турския клуб
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Страхил Попов сред набедените за освобождаване от президента на турския клуб
Момчетата пожелаха бързо оздравяване на Ивайло Чочев
Националите стоят здраво стъпили на земята
"Литекс" продаде българския национал Страхил Попов на турския "Касъмпаша". Договърт на играча е за година и половина с опция за удължаване с още една,...