Политолог съсипа дерибеите на Доган! Откри дефект в мозъците им
Това е фундаментален проблем на хората около Доган, категоричен бе Страхил Делийски
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Това е фундаментален проблем на хората около Доган, категоричен бе Страхил Делийски
Ролята на ДПС е на стабилизиращия фактор, това признаха Борисов и Кирил Петков
Страхил Делийски с предупреждение към лидерите
Имаме едно тотално добре непредставено икономическо мнозинство
Реформаторите критикуват правителството, удобно забравяйки, че са част от него Страхил Делийски Нормално беше напрежението между партиите в управляв...
Дори скандали и компромати няма да доведат до изненади на 6 ноември Страхил Делийски,Изследователски център "Тренд" Предизборната кампания стартира,...
Ако не се прилепят към ГЕРБ, кандидатът им ще загуби тежко На избори всяка една политическа сила има нужда от препозициониране и търсене на своето мя...
Заканите за напускане на коалицията от АБВ и РБ са само за имидж С промените в избирателния закон не за първи път нашият политически елит показа как...
Никой не може да каже отсега за добро или лошо са те, когато се приложат у нас Страхил Делийски,политолог Добри или лоши промените в изборното закон...
Сметките да се ударят малките партии може да се окажат без кръчмар Страхил Делийски,политолог Законът за задължителното гласуване трябва да се разгл...
Някой техен министър ще изгърми, но управляващата коалиция няма да даде накъсо Поредното напрежение в редиците на Реформаторския блок не е нещо ново...
Пораженческото мислене ще доубие БСП, Реформаторите си приписаха успехи Продаването на гласа стана повод за гордост, казва Страхил Делийски Как стиг...
Страхил Делийски, политолог Вторият кабинет на Бойко Борисов стартира с едно ниско доверие като цяло. Но в такава ситуация винаги се тръгва с подобна...