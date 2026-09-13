КОНПИ изгуби дело срещу покоен шеф на ВМА
Става дума за бившия началник на Военна болница и депутат ген. Стоян Тонев
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Става дума за бившия началник на Военна болница и депутат ген. Стоян Тонев
Бившият директор на Военномедицинската академия (ВМА) ген. Стоян Тонев и ексшефката на Клиниката по дерматология д-р Мирослава Кадурина отиват на съд...
Военноокръжната прокуратура в София даде на съд бившият директор на Военномедицинска академия (ВМА) ген. Стоян Тонев, съобщи бТВ. Обвинението срещу Т...
Дончо Баксанов положи клетва като народен представител. Той влиза в Народното събрание на мястото на Стоян Тонев. Баксанов е избран от листата на ГЕР...
Генерал Стоян Тонев направи от ВМА най-модерната болница за бедни и богати Тази седмица поредният шумен скандал в здравеопазването взе главата на ген...
Писмо в защита на ген. Стоян Тонев изпратиха днес от Българското дерматологично дружество. "С интерес и тревога следим в последните дни oбвиненията с...
"Ако изнесената информация се докаже, то единствената мярка, която може да се предприеме, е Тонев да напусне парламента или да не е депутат от ГЕРБ. Н...
Бившият министър на здравеопазването Радослав Гайдарски заяви в ефира на бТВ, че "цялата Военно медицинска академия знаеше за частната клиника." Споре...
В рамките на 6 месеца трябва да бъде въведена електронната здравна карта и след това тя трябва да бъде адаптирана към електронното здравеопазване в Ев...
София. Няма опасност здравно неосигурените да останат без лекарска помощ след предвидените промени в здравната система, заяви по радио „Фокус" председ...
София. В малките или отдалечени населени места, в които няма аптека, трябва да има възможност лекарите да продават лекарства на пациентите. Тази идея...
ГЕРБ поиска от лидера на ДСБ да разговаря с Москов за острите му думи, казва ген. Стоян Тонев "Има 2 нови случая на нападение и побой над лекари. Дот...
Интервю с ген. Стоян Тонев, депутат от ГЕРБ и бивш шеф на ВМА - Генерал Тонев, ще се случи ли реформата в здравеопазването и на каква цена? - Разбир...
Пазарджий. Водачът на листата на ПП ГЕРБ в Пазарджик ген. Стоян Тонев се срещна с лекари от частната болница „Здраве". Пред тях той каза, че ГЕРБ пред...
Пазарджик. ГЕРБ залага на разумна и прагматична управленска програма. Ако постигнем избирателна активност повече от 60 % това ще предопредели бъдещет...
Ген. Стоян Тонев, водач на листата на ГЕРБ в Пазарджик - Ген. Тонев, срещате ли се с много лекари през кампанията, какво ви казват, кои са най-големи...
София. Лошо финансво състояние през последните месеци на Пирогов е причината за уволнението на директора на лечебното заведение - проф. Стоян Миланов....
София. Актуализацията на бюджета на здравната каса е като марсианците, стана ясно във вторник. "Всички говорят за тях, но никой не ги е виждал", обясн...
София. Реформа в Спешната помощ не може да се направи, тя трябва да се построи наново, заяви заместник-кметът на Столична община с ресор „Здравеопазва...
С 4,5 млн. заплатите на спешните медици в София ще се вдигнат двойно София. Защо в XXI в. българите умират на улицата, без да дочакат линейка? Как та...