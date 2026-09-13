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Ген. Стоян Тонев отива на съд

Ген. Стоян Тонев отива на съд

Военноокръжната прокуратура в София даде на съд бившият директор на Военномедицинска академия (ВМА) ген. Стоян Тонев, съобщи бТВ. Обвинението срещу Т...

20 май | 10:01
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