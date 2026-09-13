Жена инвалид стовари тежък чук върху стачниците в София!
Ето какво написа тя в мрежата
Следете всички новини, анализи и коментари за Стовари. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Ето какво написа тя в мрежата
Бясната Анджела е взела решението
Мощен циклон и наводнения
Къде се усилва дъждът и каква е прогнозата
Къде се изсипа огромната градушка
С какво и свързан проблемът на социалистите
Докога ще продължава
Какво прогнозират за Бахмут
Какво написа за Явор божанков в мрежата
Дърво рухна върху микробус на пътя Петрич – с. Първомай. Орех падна в предната част на буса в петък към 18,20 часа. Шофьорът успял навреме да спре и н...