Шефът на ФБР идва в България
Директорът на Федералното бюро за разследване (ФБР) Джеймс Коми идва на посещение у нас. Това ще стане следващата седмица. Коми ще се срещне с главни...
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Директорът на Федералното бюро за разследване (ФБР) Джеймс Коми идва на посещение у нас. Това ще стане следващата седмица. Коми ще се срещне с главни...