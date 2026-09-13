Мистерия с колите на луксозна марка! Защо спряха да работят
Дилърствата на „Рольф“ започнали да получават рязък ръст на оплакванията на 28 ноември
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Дилърствата на „Рольф“ започнали да получават рязък ръст на оплакванията на 28 ноември
Причината - над 36 милиона лева, неизплатени от държавата
Благоевград. Често в живота на доброто се отвръща със зло. Това разбра шофьор, който качи на автостоп младо момче, а по-късно разбра, че е обран. 53-...