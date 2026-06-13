Илияна Йотова с предложение за старите български столици
Нова възможност да бъдат популяризирани и на европейско ниво
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Нова възможност да бъдат популяризирани и на европейско ниво
Шокираща разлика с Белград и Скопие
Има градове, които всички си мечтаят да видят някога, или пък да посетят за пореден път. Често ги наричат с прякорите им, но дали наистина всички зная...
Столиците изискват специален статут при разпределяне на средствата, съобразно мащабите и конкретните задачи, които имат за решаване. Това подчерта кме...