Антон Хекимян пред СТАНДАРТ: ПП взривиха доверието в кмета на София
СО дължи на "Столичен автотранспорт" над 23 млн. лв.
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СО дължи на "Столичен автотранспорт" над 23 млн. лв.
Следващата седмица ще се свика извънредно заседание
Тя беше намалена заради мерките, свързани с епидемията от коронавирус
Иван Гойчев има над 20 години опит в развитието на софтуерни решения
За тази година той беше почти 1,5 млрд. лева
София. Атака настоява за обяснение от Столичната община и оставка на административен директор заради допускането на нерегламентиран протест пред центр...