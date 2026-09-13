Хлябът остава под въпрос, въпреки силната прогноза за пшеницата
Очакват се около 6 млн. тона реколта, но качеството, световните борси и есенната търговия ще определят цените
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Очакват се около 6 млн. тона реколта, но качеството, световните борси и есенната търговия ще определят цените
На едро цената на зелето се покачва с 5,1% до 1,12 лева за килограм
Лицензът за стокова борса в България трябва да е само един, а не както сега - в страната има три борси в София, Пловдив и Русе. Това заяви пред Bloomb...
Акция срещу данъчни злоупотреби провежда днес НАП на стоковата борса за плодове и зеленчуци в пловдивското село Първенец. Това съобщи БГНЕС и уточни,...
Рияд. Саудитска Арабия ще отвори фондовия си пазар за международни инвеститори, предоставяйки на чужденците по-голям достъп до най-голямата борса в ар...