УАДА не пусна Стойка Петрова на световното
Боксьорката ще може да се състезава от февруари 2020
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Боксьорката ще може да се състезава от февруари 2020
Петрова смаза индийка за място на полуфиналите
Стойка Петрова остана със среброто от Световното първенство за жени в Астана, Казахстан. На финала в категория до 54 килограма 30-годишната българка з...
Българката Стойка Петрова се класира за финала в категория до 54 килограма на Световното първенство по бокс за жени в Астана (Казахстан), информират о...
Даниел Асенов
Треньорският щаб на националния отбор работи във възходяща градация, коментира министърът
Букурещ. Българката Стойка Петрова стана европейска шампионка по бокс в категория до 51 килограма. Новината бе съобщена на сайта на БФБокс. Петрова сп...