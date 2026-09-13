Няма граница! Нов подвиг на Петър Стойчев
Постави поредния си световен рекорд
Следете всички новини, анализи и коментари за Стойчев. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Постави поредния си световен рекорд
Който направи правителство на малцинството, ще е в капан, казва социологът
Не е добре да има повторни парламентарни избори, които да съвпаднат с президентските, каза социологът
Петър Стойчев му връчи плакет от ПК Левски
Изборите са премерване на състоянието на температурата на демократичния процес, а тези избори показват много ниска температура, заради слабото участие...
Цветан Цветанов му пожела бързо оздравяванеПребитият лидер на ГЕРБ в Белица Иван Стойчев остава в благоевградската болница, където се възстановява сле...
Италия ни удари рамо за 1/2-финалите