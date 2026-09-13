Стоимен Стоилов вдига летвата в арт галерия Vejdi
Илюстрирал е книги на Пенчо Славейков, Димчо Дебелянов, Николай Кънчев и Елин Пелин
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Илюстрирал е книги на Пенчо Славейков, Димчо Дебелянов, Николай Кънчев и Елин Пелин
В представителната изложба ще могат да се видят някои от най-характерните му творби
Варна. Изящна скулптура – плакет на автора Стойчо Никифоров зарадва големия български художник проф. Стоимен Стоилов. Той получи годишната награда за...