Стана ясно защо издъхна 5-годишното дете в Благоевград
Проверка ще трябва да покаже има ли пропуски при оказването на лекарска помощ на детето
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Проверка ще трябва да покаже има ли пропуски при оказването на лекарска помощ на детето
Видяха божи знак за България
Кочериново. Помощното училище в село Стоб, община Кочериново, е изпепелено от пламъци. Това предаде БГНЕС. Снощи живущи в къща, която се намира в със...