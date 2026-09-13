Показват сърцето на Вазов в София
Жестът е акт срещу спекулациите със смъртта на народния писател Стъкленицата със сърцето на Иван Вазов ще бъде показана от 2 до 9 юли в къщата на пое...
Следете всички новини, анализи и коментари за Стъкленица. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Жестът е акт срещу спекулациите със смъртта на народния писател Стъкленицата със сърцето на Иван Вазов ще бъде показана от 2 до 9 юли в къщата на пое...
Ватикана. Крадци са откраднали реликвената стъкленица с кръвта на покойния папа Йоан Павел II. Реликвата е била задигната в събота от малката църква С...
Стрелча. Стъкленица с пръст от гроба на хан Аспарух бе донесена в България от Украйна, съобщи Kmeta.bg. В Украйна се намира гробът на основателя на бъ...