Разкриха екзекутора на US журналистите
САЩ са идентифицирали маскирания мъж от видеозаписите с екзекуциите на американските журналисти Джеймс Фоули и Стивън Сотлоф, обезглавени от ислямистк...
Следете всички новини, анализи и коментари за Стивън Сотлоф. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
САЩ са идентифицирали маскирания мъж от видеозаписите с екзекуциите на американските журналисти Джеймс Фоули и Стивън Сотлоф, обезглавени от ислямистк...
Близките на двамата американски журналисти, екзекутирани от „Ислямска държава", пуснаха призив, отправен към международната общност. Семейството на С...
Дубай. Екстремистката групировка Ислямска държава пусна видео, в което тя твърди, че е заснето обезглавяването на американския журналист Стивън Сотлоф...