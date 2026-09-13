Томов търсeл спонор в Лондон
Босът на ЦСКА Александър Томов е имал среща в Лондон с кандидати за шефското кресло на "Армията", твърди "Блиц". В британската столица главният акцион...
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Босът на ЦСКА Александър Томов е имал среща в Лондон с кандидати за шефското кресло на "Армията", твърди "Блиц". В британската столица главният акцион...
Всички в ЦСКА - от футболистите през босовете до феновете, се молят Стивън Ло да се превърне в бленувания месия
София. Босът на ЦСКА Александър Томов заяви, че милиардерът от Хонконг Стивън Ло със сигурност ще помага на "червения" клуб. Томов говори при предста...
"Червените" с програмка за "Ботев", почита общите любимци Последните заплати в ЦСКА са осигурени от компанията на Стивън Ло, научи "Стандарт". Бизнес...
Хонконг. Хонгконгският милиардер Стивън Ло отрече категорично появилите се наскоро информации, че ще купува или помага на ЦСКА. Ло говори пред South...
Хонгконг. Азиатският милиардер Стивън Ло се похвали с екип на ЦСКА, а това по всяка вероятност означава, че ще си сътрудничи с "червения" клуб. В спец...