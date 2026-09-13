Стилист Капанов опериран успешно в „Софиямед“
Кръстьо Капанов, по-известен като Стилист Капанов претърпя успешна операция по смяна на колянна става в Университетска болница „Софиямед". Това съобщи...
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Кръстьо Капанов, по-известен като Стилист Капанов претърпя успешна операция по смяна на колянна става в Университетска болница „Софиямед". Това съобщи...
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Къци Капанов получи "Златна игла" за цялостен принос към развитието на родната мода. Пластиката на Анжело Красини беше връчена на известния стилист от...