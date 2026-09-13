Балотаж за президент на Македония. Победителят ясен преди втория тур
Разликата между двамата е 176 446 хиляди гласа в полза на Гордана Силяновска пред Стево Пендаровски
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Разликата между двамата е 176 446 хиляди гласа в полза на Гордана Силяновска пред Стево Пендаровски
Явно някои политици се опитват да опознаят действителността по трудния начин
Какво следва в отношенията?
Министерството на външните работи спешно да извика за обяснение посланика на Република Северна Македония
Фон дер Лайен пристига в страната на 29 октомври
Топката е в нашето поле, каза той
Орхан байрами и неговият приятел Сеад Слезович бяха застреляни вчера в гръцкия курорт
Стево Пендаровски е написал, че младежите са убити от “българския фашистки окупатор”
Като преговорна рамка ние трябва да получим добросъседски отношения, заяви Пендаровски
Разбирам болката му, заяви българският държавен глава
Затварянето на български културни клубове в РСМ е елемент от покачването на напрежението, каза Милков
През последните 2 г. не е имал нито един конструктивен разговор с българския президент
Нашият отговор на МВнР беше на място, заяви президентът
Президентът на РСМ направи изказването по време на среща с австрийския му колега
Пендаровски разпали страстите с историята за депортиране на евреите
Българската държава е политизирала случая от Охрид, твърди македонският президент
Андрей Ковачев окачестви побоя над Христиан Пендиков в Охрид като отвратителен инцидент
Стево Пендаровски предлага специална забрана
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