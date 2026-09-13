3000 аплодират „Копенхаген“
Руси Чанев, Валентин Ганев и Стефка Янорова са звездите в спектакъла по една от най-коментираните съвременни пиеси
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Руси Чанев, Валентин Ганев и Стефка Янорова са звездите в спектакъла по една от най-коментираните съвременни пиеси
Известната актриса чества юбилей с хитове в Армията
Стефка Янорова и Гергана Плетньова са майка и дъщеря в британската класика
Летните театрални празници „На публиката – с любов" в Банско поднесоха отново класно театрално изкуство с постановката „Брудершафт". В спектакъла впеч...
Свети Стефан ме е спасявал от катастрофа и удавяне, а баба ми е моят ангел пазител, споделя известната актриса Стефка Янорова е кръстена на баба си п...
София. Надали има гимназисти, които биха отказали Цеков да им е директор - строг, но справедлив и забавен. Неслучайно героят от "Революция Z" на bTV с...
Стефка ще люби доста на брой мъже в третия сезон на "Революцията", издаде я Юлиян Вергов