Момчето, прието в 8 университета: Бих се върнал в България
„Бих се върнал в България". Това заяви пред Нова тв 18-годишният Стефан Стойков, който се прочу с това, че е приет в осем университета от Бръшляновата...
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„Бих се върнал в България". Това заяви пред Нова тв 18-годишният Стефан Стойков, който се прочу с това, че е приет в осем университета от Бръшляновата...
Наш гений смая американците. 18-годишният българин от САЩ Стефан Стойков е приет във всичките 8 най-престижни университета от Бръшляновата лига. Отгов...