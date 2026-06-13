Всичко за Стефан Стойков

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Наш гений смая Америка

Наш гений смая Америка

Наш гений смая американците. 18-годишният българин от САЩ Стефан Стойков е приет във всичките 8 най-престижни университета от Бръшляновата лига. Отгов...

10 април | 6:50
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