Всичко за Стефан Мавродиев

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Овации за Маврото в "199"

Овации за Маврото в "199"

Топактьорът играе чувствителна душа в новия спектакъл "Чинечита" Стефан Мавродиев играе неосъществен актьор с ултрачувствителна душа в "Чинечита", но...

09 октомври | 5:45
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Едно момче на 70

Едно момче на 70

София. Когато Стефан Мавродиев разбрал, че му дават "Икар" за цялостно творчество, категорично коментирал пред Герасим Георгиев-Геро: "Ама все още съм...

16 януари | 20:35
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