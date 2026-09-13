Огромно признание за Стефан Мавродиев
Сатиричен театър "Алеко Константинов" раздава наградите "Златен Кукерикон"
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Сатиричен театър "Алеко Константинов" раздава наградите "Златен Кукерикон"
Маврото направи и любопитно сравнение между социалните мрежи и Държавна сигурност
Змеят е в нас, трябва да победим себе си, казва големият български актьор Стефан Мавродиев
Талантът на българина е като минералната вода - има го в изобилие, но се разлива по тротоарите
След тежка операция
Сега пия по 1-2 малки бири, разкри актьорът
Телевизионният театър представя тъжния екшън от началото на 90-те
Марин Янев, Маврото и Стоян Алексиев го удрят на философия и абсурди в „Хубава риба“
Големият актьор се изповядва в Младежкия театър
Топактьорът играе чувствителна душа в новия спектакъл "Чинечита" Стефан Мавродиев играе неосъществен актьор с ултрачувствителна душа в "Чинечита", но...
София. Когато Стефан Мавродиев разбрал, че му дават "Икар" за цялостно творчество, категорично коментирал пред Герасим Георгиев-Геро: "Ама все още съм...
София. Наградата за изключителен принос в областта на българския театър ще получи Стефан Мавродиев, обяви пред БНР Христо Мутафчиев – председател на С...