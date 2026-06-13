Награждават Ламбо с "Аскеер" за цялостен принос
Легендарният актьор Стефан Данаилов ще бъде удостоен с голямата награда на Академия "Аскеер" за цялостен принос към театралното изкуство тази година....
Следете всички новини, анализи и коментари за Стефан Данаилов. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Легендарният актьор Стефан Данаилов ще бъде удостоен с голямата награда на Академия "Аскеер" за цялостен принос към театралното изкуство тази година....