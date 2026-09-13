Почина писателят Стефан Бонев
Снощи е починал пловдивският писател Стефан Бонев. Той е автор на сборниците "Разкази за двама" (2005), "Изпит по летене" (2009), "Пред прага на храма...
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Снощи е починал пловдивският писател Стефан Бонев. Той е автор на сборниците "Разкази за двама" (2005), "Изпит по летене" (2009), "Пред прага на храма...
Спецсъдът осъди на 7 години затвор Стефан Бонев-Сако. Той бе признат за виновен за разпространение на наркотици и организирана престъпна група и ще из...
Разказът "Корените на света" на писателя Стефан Бонев преплува Средиземно море, Атлантическия океан и Ламанша и се озова в "Българският вестник", изли...
Повече от два часа продължи срещата на Стефан Бонев с почитателите на новата му книга "Странните неща". Събитието се състоя в Зоната на креативността,...
24 разказа, които търсят пътя към доброто. Това предлага новата книга "Странните неща" на Стефан Бонев, нашумял със своя национален литературен конкур...
Пловдив. Стефан Бонев връчва награди във финала на петото издание на нестандартния литературен конкурс "Недоизречено". Наградените ще чуят имената си...
София. Разказът "Клошарят" на пловдивския писател Стефан Бонев е включен в помагалото за подготовка за изпита по български език и литература след 7-ми...