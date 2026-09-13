Всичко за Стефан Бонев

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Стефан Бонев връчва награди

Стефан Бонев връчва награди

Пловдив. Стефан Бонев връчва награди във финала на петото издание на нестандартния литературен конкурс "Недоизречено". Наградените ще чуят имената си...

26 септември | 16:19
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